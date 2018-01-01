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Хью Джекман собирается сделать перерыв в актерской карьере
У актера наконец-то появилось время побыть с родными и близкими
Попрощавшись с ролью Росомахи в "Логане", Хью Джекман собирается на какое-то время попрощаться и с актерским ремеслом. 49-летний Джекман, сразу после съемок "Логана" переключившийся на "Величайшего шоумена" и работавший практически без отдыха весь 2017 год, заявил, что хочет сделать перерыв в актерской карьере.
Теперь, когда промо-тур "Величайшего шоумена" подошел к концу, у актера наконец-то появилось время побыть с родными и близкими и, по его собственным словам, "переоценить" свое будущее.
Разговаривая с TheFIX на сиднейской премьере "Величайшего шоумена", Джекман сказал: "Для меня это был замечательный год. Я по-настоящему горжусь всем, что успел сделать. Но я хочу провести время с друзьями, хочу отвести какое-то время, чтобы поразмыслить о жизни, что-то переоценить, подумать, куда двигаться дальше".
На какой именно период Джекман собирается взять перерыв, чтобы заняться "переосмыслением", он и сам пока не знает – но точно уверен, что проводить этот перерыв будет в родной Австралии. "Нет ничего лучше, чем просто быть дома, плавать на пляже Бонди в рождественское утро…", – говорит актер.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актер, Хью Джекман
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