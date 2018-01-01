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Это Майдан! Власти отключают интернет. Число жертв среди протестующих растёт
В Иране власти страны заблокировали доступ к мессенджеру Telegram и социальной сети Instagram.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.
Сообщение о блокировке было опубликовано на сайте государственного телевидения. Источник агентства заявил, что решение было принято с “целью поддержания мира и безопасности граждан” и является временным.
Кроме того, по информации СМИ, в 17 городах страны также заблокирован доступ к Интернету.
Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.
По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.
Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Иран, Интернет, Майдан
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