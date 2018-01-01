Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Это Майдан! Власти отключают интернет. Число жертв среди протестующих растёт

01.01.2018 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Это Майдан! Власти отключают интернет. Число жертв среди протестующих растёт

В Иране власти страны заблокировали доступ к мессенджеру Telegram и социальной сети Instagram.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.

Сообщение о блокировке было опубликовано на сайте государственного телевидения. Источник агентства заявил, что решение было принято с “целью поддержания мира и безопасности граждан” и является временным.

Кроме того, по информации СМИ, в 17 городах страны также заблокирован доступ к Интернету.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.

 

Источник: https://ukrainianwall.com 



Теги: Донбасс, Иран, Интернет, Майдан
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх