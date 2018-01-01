Ким Чен Ын выступил с грозным заявлением о ядерной программе КНДР

01.01.2018 14:15

Лидер Северной Кореи заявил о мощных ядерных силах страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с заявлением, что США больше никогда не сможет начать войну и угрожать войной против КНДР, поскольку в Северной Корее завершено формирование ядерных сил. Об этом он сказал в своем новогоднем обращении, передает Reuters.

"Мы завершили создание ядерных сил нашей страны. Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза", – сказал северокорейский лидер.

Напомним, что Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тысяч баррелей) объем поставляемого ей топлива.

В то же время по данным западных СМИ, в Китае и России, скорее всего,разрабатываются планы боевых действий против сил США, если американские войска вторгнутся на Корейский полуостров

Источник: https://www.segodnya.ua