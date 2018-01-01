Ниагарский водопад частично замерз из-за аномального холода в США

01.01.2018 08:10

В США наблюдаются рекордно низкие температуры во многих штатах. Морозы бьют рекорды и привели к частичному замерзанию Ниагарского водопада. Об этом сообщает CNN.

Запредельно низкие температуры наблюдаются от штата Орегон до штатов Мэн и Вирджиния.

В пятницу в Массачусетсе было зафиксировано –13 градусов по Цельсию, что побило рекорд 1903 года.

Комплекс водопадов на реке Ниагаре, отделяющий американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио, из-за холодов покрылся коркой льда.

Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении погоды и призывают взять в своем шкафу все вещи и надеть их. В штате Миннесота люди рассказывают, что даже не могут выйти погулять с собакой, не рискуя быть обмороженными.

Источник: https://strana.ua