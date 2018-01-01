Щупальца - до трех метров: ученые обнаружили новый вид гигантских осьминогов

01.01.2018 15:12

Осьминогов разделили по генам на две группы.



Ученые обнаружили новый вид гигантских осьминогов. Их решили поделить на две генетические группы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.



Ученые из Аляскинского тихоокеанского университета проводят эксперимент, в результате которого гигантские осьминоги были ими разделены на две группы. Разделение произошло по генетическим признакам, внешнему виду.



Сообщается, что одна из выделенных групп осьминогов, по мнению ученых, представляет собой абсолютно новый вид. Они имеют кожную перепонку по бокам туловища, кожные складки на их мантии отсутствуют. Известно, что новый вид осьминогов обитает в северной части Тихого океана, их вес составляет около 71 килограмма, а щупальца достигают трех метров. Для жизнедеятельности океанический житель выбирает как прибрежные воды, так и морские глубины. Основным источником его питания являются креветки, моллюски, ракообразные и мелкая рыба.



Ранее сообщалось, что биологи изучали два таксона, которые образуют гигантские осьминоги обитающие около Аляски, сосредоточив основное внимание на исследовании популяции в целом. Детальное изучение данного вида морских обитателей было сделано только сейчас Дэвидом Щилом и Натаном Холленбеком, которые после завершения исследования разместят всю собранную информацию в специальном научном журнале.