Трамп объявил "время перемен" для Ирана

01.01.2018 21:04

Трамп вступился за иранцев, которые "хотят еды и свободы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен, и что он не считает эту страну успешной. Соответствующие публикации появились в Twitter-аккаунте президента США.

"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека", – написал.

Свое сообщение Трамп закончил призывом к переменам.

"Настало время для перемен!" – подытожил Трамп.

Ранее Трамп поздравил США с нечестными СМИ. Президент США Дональд Трамп написал поздравление для американцев с Новым годом, упомянув при этом и своих недоброжелателей. Также стало известно, почему Трамп так много пишет в социальных сетях. Таким образом, Трамп противостоит фейковым новостям.

Источник: https://www.segodnya.ua