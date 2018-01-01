В Японии назвали четыре варианта начала возможной войны с КНДР

01.01.2018 17:25

Токио исходит из того, что Вашингтон может нанести упреждающий удар по Пхеньяну, КНДР может схлестнуться с Южной Кореей либо же Северая Корея нанесет ракетный удар по Японии, сообщает DW со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным агентства, правительство Японии рассматривает возможные последствия полномасштабной войны на Корейском полуострове. Эта проблема, в частности, обсуждалась на заседании Совета безопасности Японии с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Так, японские власти рассматривают четыре возможных сценария начала военных операций на Корейском полуострове. Первый заключается в развязывании боевых столкновений между армиями КНДР и Южной Кореи. Второй предполагает упреждающий удар Вашингтона по Северной Корее. Третий вариант сводится к вторжению сил Южной Кореи на северокорейскую территорию. В рамках четвертого Пхеньян может нанести ракетный удар по Японии.

Также сообщается, что на данном этапе Токио решает, какие действия могут предпринять Силы самообороны Японии в случае нарастания напряженности. Поскольку у них нет баллистических ракет, ядерного оружия, морской пехоты или моторизованных десантных подразделений, Япония не исключает, что в случае войны в регионе обратится за военной помощью к США.

Источник: http://sprotyv.info