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Взрыв в Италии: есть раненые, найдены еще 12 самодельных устройств

01.01.2018 15:48
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Взрыв в Италии: есть раненые, найдены еще 12 самодельных устройств

Полиция Турина предотвратила массовые взрывы во время праздника

Минимум четверо людей ранены в результате взрыва самодельной бомбы в итальянском городе Турине. Взрывной волной повреждены автомобили.

Как сообщает информагентство ANSA, взрыв произошел в понедельник, 1 января. По данным СМИ, среди раненых 17-летний марокканец, а также 45-летняя женщина, также марокканского происхождения, и двое итальянцев 61 и 83 лет.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на той же улице еще 12 взрывных устройств. Начато следствие.

Полиция пока не владеет информацией о характере взрывных устройств и было ли это запланированным терактом.

Напомним, в городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии днем 31 декабря погибли 12 человекВзрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник. 

Ранее 27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность СВУ составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате инцидента пострадали 13 человек.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Италия, взрыв, раненые
 
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