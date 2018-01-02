Бельгия и Нидерланды "подрихтовали" государственную границу

02.01.2018 10:25

С 1 января 2018 года вступило в силу межгосударственное соглашение, изменившее линию границы между Бельгией и Нидерландами, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».

Основанием для корректировки границ стала непонятная ситуация в районе реки Маас между Эйсден-Маргратене (провинция Лимбург) и бельгийским Везетом, которая разделяет территорию Нидерландов и Бельгии.

Граница была проведена вдоль реки в 1830 году, когда Бельгия получила независимость. Однако в результате инженерных работ на реке в 1960–1980-х годах принадлежавший Бельгии остров стал полуостровом, связанным с территорией Нидерландов, а нидерландский остров присоединился к бельгийскому берегу. Это создало массу проблем правоохранителям обеих стран, а острова стали местом совершения преступных действия - наркоторговли и проституции..

Согласно новому соглашению, граница теперь проходит по середине реки. Следует отметить, что обмен – неравноценный: Нидерланды отдали 3 гектара, а взамен получили 16 га.