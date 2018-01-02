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Бельгия и Нидерланды "подрихтовали" государственную границу

02.01.2018 10:25
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Бельгия и Нидерланды "подрихтовали" государственную границу

С 1 января 2018 года вступило в силу межгосударственное соглашение, изменившее линию границы между Бельгией и Нидерландами, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».
Основанием для корректировки границ стала непонятная ситуация в районе реки Маас между Эйсден-Маргратене (провинция Лимбург) и бельгийским Везетом, которая разделяет территорию Нидерландов и Бельгии.
Граница была проведена вдоль реки в 1830 году, когда Бельгия получила независимость. Однако в результате инженерных работ на реке в 1960–1980-х годах принадлежавший Бельгии остров стал полуостровом, связанным с территорией Нидерландов, а нидерландский остров присоединился к бельгийскому берегу. Это создало массу проблем правоохранителям обеих стран, а острова стали местом совершения преступных действия - наркоторговли и проституции..
Согласно новому соглашению, граница теперь проходит по середине реки. Следует отметить, что обмен – неравноценный: Нидерланды отдали 3 гектара, а взамен получили 16 га.



Теги: Бельгия, Нидерланды, граница
 
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