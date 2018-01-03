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«Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой
Выступление Аллы Пугачевой в новогоднем телеэфире, которое в этот раз понравилось чуть ли не всем ее прошлогодним критикам, неожиданно обернулось скандалом. На певицу, а точнее на автора песни, которую она исполнила в ночь на первое января на Первом канале, посыпались обвинения в плагиате.
Возмутителем спокойствия оказался поэт Александр Вулых. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой наРамблер.
«Вот не хотели телезрители видеть и слышать на «Новогоднем Огоньке» Аллу Борисовну, ан нет — решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади «Я летала», — написал Вулых в своем фейсбуке первого января.
«Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню «Придуманная любовь», написанную более пятнадцати лет назад», — заявил Вулых.
По словам поэта, его песня была настоящим хитом и получила несколько дипломов конкурса «Песни года».
«Так что, когда будете слушать и смотреть «Новогодний Огонек», непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат», — заявил Вулых.
Что бы не быть голословным поэт предложил всем желающим посмотреть и сравнить две песни. «Неприятным скандалом пахнет эта история, друзья мои», — резюмировал он.
«Взял человек сарухановскую песню, придумал на нее новый текст, поменяли немножко тональность, и все, продал Пугачевой как свою. Нотка в нотку, даже к бабке не ходи», — отметил он. По его словам, чтобы понять это, не надо быть композитором.
Однако, уже второго января скандал получил неожиданное продолжение. Вулых признался, что Пугачева позвонила ему первого января, чтобы уладить недопонимание.
Что думает Олег Влади — автор песни «Я летала» о посыпавшихся в его адрес обвинениях, на данный момент не известно.
Уже вечером второго января с комментариями выступил и Игорь Саруханов. Он обратился к своим поклонникам также через фейсбук, не сумев справиться с натиском вопросов от прессы.
«Я не хотел комментировать происходящее в СМИ, относительно сходства новой песни А. Б. Пугачевой с моей песней «Придуманная любовь» на стихи А. Вулыха, но не дающие мне покоя, СМИ уже второй день забрасывают меня и моего соавтора вопросами и просьбами прокомментировать этот факт. У меня нет претензий к Алле Пугачевой, но к композитору есть. Считаю не допустимым факт плагиата, если он имеет место. В данном случае факт на лицо, и этим должны заниматься специалисты, которые призваны выявлять, восстанавливать права авторов и защищать их! Одна и та же мелодия, в двух разных песнях, публично звучать не может!», — заявил Саруханов.
Теги: Донбасс, скандал, Алла Пугачева
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