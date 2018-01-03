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Новые санкции против Ирана и выход из ядерной программы: в США прокомментировали ситуацию
Дональд Трмап не исключает введение новых санкций, но решение еще не принято
Дональд Трамп не объявлял решения о возможном выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Такое решение президентом США еще не принято. Но не исключено введение новых санкций против Ирана. Такое заявление было сделано пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.
"Мы, безусловно, сохраняем возможность в плане санкций в смысле подписания отказа от соглашения позднее в январе. Президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу, он держит все варианты на столе в связи с этим", – сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В свою очередь официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила журналистам, что администрация Трампа "рассматривает гораздо шире ситуацию в Иране".
"Администрация предпринимает шаги по устранению недостатков соглашения. Я не собираюсь углубляться в подробности относительно того, над чем Конгресс работает, но между республиканцами, демократами и Белым домом идет диалог по поводу исправления фундаментальных недостатков Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы", – сказала Нойерт.
Напомним, президент Ирана Хасан Роухани осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности во время массовых акций протеста, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов".
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани считает, что протесты по всей стране вызваны "опосредованной войной", которую ведут с Ираном некоторые государства. По его данным, США, Великобритания и Саудовская Аравия руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение демонстраций.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, Иран, санкции
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