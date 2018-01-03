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В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2018 если туда поедет Северная Корея

03.01.2018 21:35
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В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2018 если туда поедет Северная Корея

Американский сенатор считает, что не стоит допускать КНДР к Играм

Член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал бойкотировать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане в случае допуска до участия в соревнованиях спортсменов из КНДР.

"Если сборной КНДР будет позволено участвовать в Олимпиаде, то тем самым мы узаконим самый не легитимный политический режим на Земле. Уверен, что Южная Корея не допустит такого абсурдного решения. Твердо уверен, что в случае участия КНДР в Олимпиаде США бойкотируют Игры", – заявил Грэм.

Напомним, ранее верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о намерении страны послать делегацию на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею, несмотря на напряженные отношения между странами.

Перед Новым годом в Южной Корее были представлены все награды, которые вручат призерам во время церемонии награждения Олимпиады-2018.

Кстати, за лицензии корейской Олимпиады наши спортсмены сражаются в 11 видах. Больше всего ожидаем пропусков на Игры в биатлоне. Точное количество украинских атлетов, которые поедут в Пхенчхан станет известно до конца января.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: США, Донбасс, Северная Корея, Олимпиада-2018
 
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