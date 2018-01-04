Каждый 10-й европеец не может позволить себе обогревать дом

04.01.2018 14:26

В 2016 году в странах Европейского Союза 9% населения не могли позволить себе достаточно обогревать свои дома. Об этом сообщает Евростат, передает inforesist.org.

Наибольшая доля людей, которые утверждают, что не могут достаточно обогреть свой дом, была зарегистрирована в Болгарии (39%), за ней следуют Литва и Греция (29%), Кипр (24%) и Португалия (22%).

Менее 2% населения сталкивается с этой проблемой в Люксембурге и Финляндии.