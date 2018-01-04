Третья мировая начнется через 10-11 недель, – аналитик ЦРУ

04.01.2018 10:11

Джеймс Рикардс владеет аналитическим агентством, которое уже на протяжении двадцати лет прогнозирует различные события. Так, по его словам, на совещании ЦРУ, где он присутствовал, стало известно, что Третья мировая начнется не позже 20 марта 2018 года, сообщает D.C.Clothesline, передает novyny24.com.ua.

Противостояние в течение ближайших десяти-одиннадцати недель состоится между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Как предполагают в США, корейские военные за пять месяцев смогут подготовить приличный арсенал межконтинентальных ракет, что позволит стереть с лица Земли целые города Соединенных Штатов.

О войне активно заговорили американские генералы, в частности Роберт Неллер, а также китайские СМИ. В газете Jilin Daily появилась колонка с руководством по выживанию во время ядерной войны. Китай и некоторые другие государства уже начали строить специальные центры для беженцев.

Россия, Япония и Южная Корея отмечают, что мир близок к ядерным сражениям. Изменить что-либо ещё можно, но вряд ли это удастся. В войну минимум будут втянуты ещё две сверхдержавы, помимо основных противников.