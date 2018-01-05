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«Элеонор» разбушевалась: ветер сорвал с рельсов поезд с людьми

05.01.2018 18:00
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«Элеонор» разбушевалась: ветер сорвал с рельсов поезд с людьми

В Швейцарии сильный ветер сорвал с рельсов пассажирский поезд, пострадало восемь человек

Авария произошла в центральном регионе страны возле курортного города Ленк. Все пострадавшие были доставлены в больницу — у семи человек были диагностированы легкие травмы, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что вблизи Люцерна порывы ветра достигают почти 200 км/ч, было выдано предупреждение о сильном шторме для большей части страны. В настоящее время остаются закрытыми многие дороги, в некоторых районах были остановлены пассажирские паромы, также отменили ряд рейсов.

Напомним, на большую часть стран Северной Европы обрушился ураган «Элеонора» – ветер разрушительной силы бушевал во вторник и среду. Минимум три человека погибли, свыше десятка пострадали.

Ураган «Элеонора» — это уже четвертое стихийное бедствие, которое затронуло Францию за последний месяц. Несколько дней назад бушевал ураган «Кармен» — тысячи домов лишились электричества, было нарушено водоснабжение, один человек погиб.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, поезд, ветер
 
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