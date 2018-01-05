Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Уборщик обнаружил находку на тысячи долларов

05.01.2018 09:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Уборщик обнаружил находку на тысячи долларов

В Дубае уборщик обнаружил в столице ОАЭ сумку с бриллиантами и золотом 

Рабочий индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато не медля отнес свою находку в полицейский участок, пишет StepFeed.

Издание сообщает, что сумка была найдена мужчиной во время уборки одного из зданий в районе Аль Кузейс. Правоохранители ее содержимое оценили в 55 тысяч долларов (больше 200 тысяч дирхамов).

За свой поступок мужчине вручили благодарственную грамоту, а также специальный подарок. Что именно за подарок был вручен мужчине, не сообщается.

Напомним, как передавала Politeka, у берегов Папуа-Новой Гвинеи ученые обнаружил обломки пропавшей австралийской подлодки, которую разыскивали более 100 лет, с целью поисков подлодки проводились 13 экспедиций.

Источник: Politeka

 


Теги: Донбасс, ОАЭ, золото, бриллианты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх