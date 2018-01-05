В Японии продан тунец-гигант за $323000

05.01.2018 11:30

На традиционном рыбном аукционе в Японии тушу голубого тунца весом 405 кило продали за $323 тысячи (36,45 миллиона иен), сообщает strana.ua.

Огромная рыбина стала главным лотом аукциона на рынке морепродуктов Цукидзи в Токио. Ее выловили в Тихом океане.

При этом, такая цена - не рекорд для токийского рыбного аукциона. Самым дорогим лотом пока считается тунец, проданный на аукционе 2013 года за 155 миллионов иен (по тогдашнему курсу это около $1,3 миллиона).