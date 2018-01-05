В Нью-Йорке срочно ввели режим ЧС, в аэропортах паника

05.01.2018 08:48

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в штате чрезвычайное положение из-за суровых погодных условий, в то время как регион заметает снегом

«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями», — написал Куомо в Twitter.

«Это не обычный снегопад. Это снег, плюс чрезвычайно сильные порывы ветра, что очень сильно меняет ситуацию», — заявил губернатор на утренней пресс-конференции.

Также из-за плохой погоды приостановил работу международный аэропорт имени Джона Кеннеди.

«Из-за сильного ветра и плохой видимости полеты временно приостановлены», — сообщила администрация аэропорта в Twitter.

И хотя администрация призывает пассажиров проверять информацию о рейсах у авиаперевозчиков, люди в панике ищут возможность добраться до мест назначения всеми возможными способами. Но из-за непогоды, местами перекрыты и дороги. Трудности есть и с железнодорожным сообщением.

Источник: https://politeka.net