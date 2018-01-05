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В Нью-Йорке срочно ввели режим ЧС, в аэропортах паника
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в штате чрезвычайное положение из-за суровых погодных условий, в то время как регион заметает снегом
«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями», — написал Куомо в Twitter.
«Это не обычный снегопад. Это снег, плюс чрезвычайно сильные порывы ветра, что очень сильно меняет ситуацию», — заявил губернатор на утренней пресс-конференции.
Также из-за плохой погоды приостановил работу международный аэропорт имени Джона Кеннеди.
«Из-за сильного ветра и плохой видимости полеты временно приостановлены», — сообщила администрация аэропорта в Twitter.
И хотя администрация призывает пассажиров проверять информацию о рейсах у авиаперевозчиков, люди в панике ищут возможность добраться до мест назначения всеми возможными способами. Но из-за непогоды, местами перекрыты и дороги. Трудности есть и с железнодорожным сообщением.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Нью-Йорк, погода, снег, чрезвычайная ситуация
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