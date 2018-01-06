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Российских олигархов охватила агония из-за санкций США: окружение Путина "штурмует" Вашингтон и идет на крайние меры

06.01.2018 12:34
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Российских олигархов охватила агония из-за санкций США: окружение Путина "штурмует" Вашингтон и идет на крайние меры

Многие из российских олигархов держат свои награбленные богатства за рубежом, но при этом сильно привязаны к Путину и нуждаются в его поддержке. Есть среди российских богачей и те, кто не так лоялен к нынешнему хозяину Кремля. Но даже этот факт вряд ли их спасет от санкций, которые Штаты намерены ввести уже в ближайшее время против РФ, передает "Диалог.UA".

В материалах частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor сообщается, что российские олигархи сейчас в состоянии повышенного беспокойства из-за возможного попадания под мощные санкции. "Эти элиты заполучили свои состояния в лихие 90-е и не обязательно лояльны к Путину.

Обычно они держат огромные суммы денег и активы за рубежом, и большинство из них привязаны к Кремлю, потому что им нужна поддержка Путина", - говорится в отчете. Вашингтон уже наводнен российскими богачами, их лоббистами и адвокатами. Олигархам, как один из вариантов, предложено развестись с женами, после чего переписать активы на экс-супруг и таким образом попытаться спасти награбленное.

Однако по информации источников, подобные уловки будут вряд ли иметь широкий успех, поскольку под новые санкции США попадут не только российские олигархи, но и члены их семей, а также все то, что с ними связано. Журналисты сообщают, что некоторые из олигархов уже угрожали российскому Forbes и требовали не публиковать традиционный ежегодный список российских миллиардеров.



Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Вашингтон, санкции, олигархи
 
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