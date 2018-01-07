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По книге автора "Игры престолов" снимут еще один сериал
07.01.2018 15:52
По еще одной книге автора популярного сериала "Игры престолов" Джорджа Мартина (оригинальная серия книг называется "Сага Льда и Пламени") снимут сериал. Об этом сообщил телеканал Syfy.
Речь идет об экранизации книги "Ночной полет", написанной в 1980 году. В главной роли сыграет Гретхен Мол, известная по сериалу "Подпольная империя".
Сюжет сериала развернется вокруг группы ученых, которые на космическом корабле отправляются на край Солнечной системы в надежде установить контакт с инопланетянами. В создании новой эпопеи поучаствуют Universal Cable Productions и Netflix.
Теги: кино, сериал, Джордж Мартин, "Игра престолов"
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