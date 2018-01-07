"Полицейский" из "ЛНР" во время массовой драки в Петербурге ранил местного жителя

07.01.2018 19:50

Два десятка человек устроили драку в центре Петербурга. Восемь человек оказались в больнице. Двое из них, включая жителя оккупированной части Луганщины, стали подозреваемыми по уголовному делу.



По информации "Фонтанки", конфликт возник в пять часов утра 6 января. У дома №2 по Конюшенной площади столкнулись две компании молодых людей. Перепалка переросла в драку, в ход пошли кулаки, ножи и травматический пистолет.



В результате один петербуржец 24 лет с ножевой раной плеча и груди находится в реанимации, второй, 26-летний, также с многочисленными порезами, госпитализирован в состоянии средней тяжести. Со сломанной челюстью и множественными пулевыми ранами в тяжелом состоянии в больнице находится 20-летний горожанин, ещё один молодой человек 25 лет получил удар в голову и был отпущен лечиться домой.



Полиция задержала четверых молодых людей, которые также пострадали. 18-летний участник драки был ранен ножом в ногу, другого задело пулей, третьему выстрел пришёлся в спину. У одного из драчунов сломан нос, другой, 19-летний, отделался сотрясением.



"Из всех нанесённых травм полиции пока известно авторство только одной – ножом в грудь и плечи петербуржца ранили 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины. Сам он представился полицейским гражданином непризнанной Луганской народной республики. Драку квалифицировали как "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемые задержаны на двое суток", - сообщает "Фонтанка".