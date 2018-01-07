Россия из-за свинины готова покинуть ВТО

07.01.2018 21:00

Первый заместитель главы экономического комитета Совфеда РФ Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины.



"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью", - заявил Калашников. Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и ответное эмбарго на поставки продовольствия из Евросоюза "абсолютно вне логики законодательства, связанного с ВТО".



"Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации", – сказал Калашников. По его мнению, европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против РФ.



Ранее Politico стало известно, что из-за ограничения импорта свинины ЕС намерен взыскивать с России 1,39 млрд евро в год. ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Отмечается, что требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.



Напомним, в начале 2014 года российские власти ввели запрет на ввоз свинины из стран ЕС. Поводом для этого стала зафиксированная в 2013 году африканская чума свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО. Апелляция России была отклонена.



Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены, а запрет на ввоз мяса снят. Однако ввоз свинины остался под запретом как часть российского экономического ответа на секторальные санкции Евросоюза. Последние стали реакцией на агрессию России против Украины (аннексия Крыма и гибридная война на Донбассе).