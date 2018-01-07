- Россия из-за свинины готова покинуть ВТО21:00
- "Полицейский" из "ЛНР" во время массовой драки в Петербурге ранил местного жителя19:50
- В Госдуме РФ хотят "вернуть" половину Украины?16:36
- По книге автора "Игры престолов" снимут еще один сериал15:52
- Ведущий актер "Игры престолов" устроил дебош: опубликовано видео06:56
- Украина получила первую партию самых дешевых авто в мире. ВИДЕО 21:06
- На Донбасс или в Сирию: оккупанты массово забирают крымчан в армию14:54
- Российских олигархов охватила агония из-за санкций США: окружение Путина "штурмует" Вашингтон и идет на крайние меры12:34
- В США задались вопросом, что будет, если Россия повредит интернет-кабели в океане 12:15
- "Украина без российского газа жить не сможет", - российские власти утверждают, что Украина скоро замерзнет без газа из России11:34
Россия из-за свинины готова покинуть ВТО
Первый заместитель главы экономического комитета Совфеда РФ Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины.
"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью", - заявил Калашников. Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и ответное эмбарго на поставки продовольствия из Евросоюза "абсолютно вне логики законодательства, связанного с ВТО".
"Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации", – сказал Калашников. По его мнению, европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против РФ.
Ранее Politico стало известно, что из-за ограничения импорта свинины ЕС намерен взыскивать с России 1,39 млрд евро в год. ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Отмечается, что требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.
Напомним, в начале 2014 года российские власти ввели запрет на ввоз свинины из стран ЕС. Поводом для этого стала зафиксированная в 2013 году африканская чума свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО. Апелляция России была отклонена.
Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены, а запрет на ввоз мяса снят. Однако ввоз свинины остался под запретом как часть российского экономического ответа на секторальные санкции Евросоюза. Последние стали реакцией на агрессию России против Украины (аннексия Крыма и гибридная война на Донбассе).
Теги: Россия, запрет, свинина, ВТО, Евросоюз, санкции
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Какие преимущества дает справка ВПЛ18:50
- На Донетчине в здании бывшей больницы нашли арсенал18:30
- С донбасского фронта пришли замечательные новости18:08
- Жители оккупированной Луганщины прозрели18:05
- Дети Луганщины на Рождество знакомились со спецназовцами и взрывотехниками17:42
- Авдеевку серьезно "отработали"17:12
- Украинский воин у Горловки: Против нас воюют наемники, они приехали из России16:54
- Россия из-за свинины готова покинуть ВТО21:00
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- "Полицейский" из "ЛНР" во время массовой драки в Петербурге ранил местного жителя19:50
- Порошенко лишил гражданства Украины более 5 тысяч человек19:38
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Какие преимущества дает справка ВПЛ18:50
- На Донетчине в здании бывшей больницы нашли арсенал18:30
- С донбасского фронта пришли замечательные новости18:08
- Жители оккупированной Луганщины прозрели18:05
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"