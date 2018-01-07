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Ведущий актер "Игры престолов" устроил дебош: опубликовано видео

07.01.2018 06:56
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Ведущий актер "Игры престолов" устроил дебош: опубликовано видео

Кит Харрингтон, известный по роли "бастарда" Джона Сноу в мегапопулярном сериале "Игра престолов", разбушевался в нью-йоркском баре.

Как сообщает TMZ, Харнигтон, по-видимому, сильно пьяный, решил вмешаться в бильярдную игру посетителей бара. Актер начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.

После этого администрация заведения попросила Харингтона удалиться. Он покинул бар, однако вскоре вернулся. В конце концов, охрана бара силой вытурила актера из заведения.



Теги: США, кино, мир, актер, "Игра престолов"
 
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