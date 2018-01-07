Ведущий актер "Игры престолов" устроил дебош: опубликовано видео

07.01.2018 06:56

Кит Харрингтон, известный по роли "бастарда" Джона Сноу в мегапопулярном сериале "Игра престолов", разбушевался в нью-йоркском баре.



Как сообщает TMZ, Харнигтон, по-видимому, сильно пьяный, решил вмешаться в бильярдную игру посетителей бара. Актер начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.



После этого администрация заведения попросила Харингтона удалиться. Он покинул бар, однако вскоре вернулся. В конце концов, охрана бара силой вытурила актера из заведения.



