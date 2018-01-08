Дым до небес: пылает резиденция президента

08.01.2018 19:05

В Нью-Йорке загорелся знаменитый небоскреб Trump Tower, который принадлежит президенту США Дональду Трампу

По сообщениям местных СМИ, пожар произошел на крыше 58-этажного здания.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Дым было видно издалека по всей 57-й улице в центре Манхэттена.

О жертвах пока ничего не известно. Пожарные провели эвакуацию здания.

Trump Tower -это 58-этажный небоскреб высотой 202 м, который расположен на Пятой авеню на пересечении с 56-й улицей. В здании находятся офисы, гостиница, апартаменты.

Небоскреб спроектирован Дональдом Трампом и Equitable Life Assurance Company. Строительство сооружения было окончено 30 ноября 1983 года.

В июне 2015 года в своей башне Дональд Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку. Там же в ноябре 2016 года в башне Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США.

Также 11 января 2017 года Трамп дал свою первую пресс-конференцию в качестве избранного главы Белого дома.

Источник: https://politeka.net