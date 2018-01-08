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Дым до небес: пылает резиденция президента
В Нью-Йорке загорелся знаменитый небоскреб Trump Tower, который принадлежит президенту США Дональду Трампу
По сообщениям местных СМИ, пожар произошел на крыше 58-этажного здания.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Дым было видно издалека по всей 57-й улице в центре Манхэттена.
О жертвах пока ничего не известно. Пожарные провели эвакуацию здания.
Trump Tower -это 58-этажный небоскреб высотой 202 м, который расположен на Пятой авеню на пересечении с 56-й улицей. В здании находятся офисы, гостиница, апартаменты.
Небоскреб спроектирован Дональдом Трампом и Equitable Life Assurance Company. Строительство сооружения было окончено 30 ноября 1983 года.
В июне 2015 года в своей башне Дональд Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку. Там же в ноябре 2016 года в башне Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США.
Также 11 января 2017 года Трамп дал свою первую пресс-конференцию в качестве избранного главы Белого дома.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, пожар, резиденция
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