Израиль переселится на искусственные острова

08.01.2018 21:48

Израиль планирует освободить территории в застроенном до предела центре страны путем создания искусственных островов и переноса на них ряда объектов инфраструктур, пишет israelinfo.



Канал «Хадашот12» (бывший 2-й) сообщил вчера, что в Израиле скоро начнет работать комиссия, которая рассмотрит вопрос о создании таких островов в Средиземном море. Ее возглавит председатель Экономического совета проф. Ави Симхон. Соответствующее распоряжение уже отдано премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



На такой остров планируется перенести электростанцию «Ридинг» в северном Тель-Авиве. После закрытия аэропорта «Сдэ-Дов», расположенного возле электростанции, освободится огромная территория на самой дорогой земле в Израиле.



На острова могут быть перенесены опреснительные заводы — тв центральная части страны это заводы в Пальмахим (к югу от Ришон Ле-Циона) и в Хадере. Это относится и к станциям по приему природного газа с месторождений «Тамар» и «Левиафан» и другим промышленным объектам в центре страны.



Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании правительства в воскресенье.



Кроме того, на днях сообщалось, что проводится конкурс на экспертизу строительства международного аэропорта на искусственном острове. Победитель (в финал вышли 5 групп, состоящих из иностранных и израильских специалистов) представит отчет до мая 2019 года.

Источник: https://from-ua.com