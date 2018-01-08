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Израиль переселится на искусственные острова
Израиль планирует освободить территории в застроенном до предела центре страны путем создания искусственных островов и переноса на них ряда объектов инфраструктур, пишет israelinfo.
Канал «Хадашот12» (бывший 2-й) сообщил вчера, что в Израиле скоро начнет работать комиссия, которая рассмотрит вопрос о создании таких островов в Средиземном море. Ее возглавит председатель Экономического совета проф. Ави Симхон. Соответствующее распоряжение уже отдано премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
На такой остров планируется перенести электростанцию «Ридинг» в северном Тель-Авиве. После закрытия аэропорта «Сдэ-Дов», расположенного возле электростанции, освободится огромная территория на самой дорогой земле в Израиле.
На острова могут быть перенесены опреснительные заводы — тв центральная части страны это заводы в Пальмахим (к югу от Ришон Ле-Циона) и в Хадере. Это относится и к станциям по приему природного газа с месторождений «Тамар» и «Левиафан» и другим промышленным объектам в центре страны.
Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании правительства в воскресенье.
Кроме того, на днях сообщалось, что проводится конкурс на экспертизу строительства международного аэропорта на искусственном острове. Победитель (в финал вышли 5 групп, состоящих из иностранных и израильских специалистов) представит отчет до мая 2019 года.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Израиль, остров
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