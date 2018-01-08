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«Киношные» итоги-2017: организаторы «Золотого глобуса» раздали заветные статуэтки
В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Церемония состоялась в воскресенье, 7 января в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе. Лучшим драматическим фильмом была признана картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, пишет УНИАН.
За премию в номинации также боролись «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино. Английский режиссер и сценарист Мартин Макдонах также получил "Золотой глобус" за лучший сценарий. А Сэм Рокуэлл завоевал «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Приз в номинации «Лучший фильм-комедия или мюзикл» получила работа Греты Гервиг «Леди Берд». Актриса Сирша Ронан, сыгравшая в «Леди Берд» главную роль, также получила премию как лучшая актриса в комедии/мюзикле. Джеймс Франко получил премию «Золотой глобус» как лучший комедийный актер за роль в фильме «Горе-творец».
В этой номинации также боролись Хью Джекман («Величайший шоумен»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Стив Карелл («Битва полов») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве»).
Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчиля в фильме «Темные времена». Олдмен сумел обойти Тома Хэнкса, Дэниела Дэй-Льюиса и Дензела Вашингтона.
Лучшей актрисой в драматическим фильме признали Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую роль Милдред Хейз в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Также в номинации боролись Мэрил Стрип, Салли Хокинс и Мишель Уильямс.
Победу в номинации «Лучший режиссер» праздновал Гильермо дель Торро за фильм «Форма воды». «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» завоевал «Рассказ служанки». В 2017 году сериал также получил премию «Эмми».
Исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс стала лучшей актрисой в драматическом сериале. Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале «Это мы». Лучшим мини-сериалом стала «Большая маленькая ложь».
Сыгравшая в нем Николь Кидман была названа лучшей актрисой в этом жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Эван МакГрегор за роль в картине «Фарго».
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала картина «На пределе» производства Германии и Франции. Лучшим анимационным фильмом признана работа под названием «Тайна Коко». За победу в этой номинации также боролись мультфильмы «Босс-молокосос», «Фердинанд», «Добытчица» и «Ван Гог. С любовью, Винсент».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, кино, Лос-Анджелес, Золотой глобус
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