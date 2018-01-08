- Кольцо за 2 миллиона: скандальная актриса выходит замуж17:05
- Военное руководство НАТО и РФ встретятся впервые после аннексии Крыма16:35
- Украина не получит упрощенный визовый режим с Британией16:20
- Отказ от безвиза с Украиной: в Европе придумали хитрый ход16:03
- У берегов Китая горит судно с нефтью: идет поиск 32 членов экипажа15:20
- «Киношные» итоги-2017: организаторы «Золотого глобуса» раздали заветные статуэтки12:58
- ВВС США провели масштабную разведку над аннексированным Крымом12:00
- Конец света 2018: что говорят предсказания11:48
- Кравчук: Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом11:30
- Названо главное условие вступления Украины в Евросоюз10:30
Кольцо за 2 миллиона: скандальная актриса выходит замуж
В первые дни нового года Пэрис Хилтон заявила потрясающую новость — ее возлюбленный, актер Крис Зилка, сделал ей предложение, на которое она ответила согласием.
Насладившись новостью о том, что, пожалуй, самая известная завидная невеста совсем скоро станет замужней дамой, фанаты переключились к обсуждению обручального кольца невесты. А обсудить есть что, пишет Знай.
Так, в честь помолвки Крис преподнес Пэрис роскошное кольцо с бриллиантом в 25 карат. Такое удовольствие оказалось не из дешевых — украшение обошлось жениху, по некоторым данным, в 2 миллиона долларов! В выборе кольца жениху помогал ювелир и эксперт по драгоценным камням Майкл Грин, который отметил, что Зилка хотел забрать кольцо прежде, чем они отправятся на горнолыжный курорт, где он и сделал предложение любимой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Пэрис Хилтон, свадьба
- Чумак заявил, что преступления Януковича можно расследовать как военные
- Нужны ли в Киеве переселенцы?
- Украинский телеканал облажался в прямом эфире (ФОТО)
- Для конфликта 2 года — очень большой срок, давно пора это прекратить - ОБСЕ
- Указ Турчинова: вместо Шишацкого кресло губернатора должен занять Тарута
- Гривня «потеплеет» на пять копеек
- «Недобитков везли штабелями: Стало известно о потерях боевиков за праздники17:55
- На Донбассе обещают внедрять криптовалюты16:50
- "Азовец" рассказал о том, как боевики в плену вырвали ему зубы15:40
- В Донецкой области появился новый железнодорожный маршрут14:47
- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ11:15
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- Полиция задержала убийцу Ноздровской — журналист18:10
- «Недобитков везли штабелями: Стало известно о потерях боевиков за праздники17:55
- Дорожная полиция на ушах: сообщение от МВД17:38
- Гороскоп на неделю: чего ждать с 8 по 14 января17:20
- Кольцо за 2 миллиона: скандальная актриса выходит замуж17:05
- На Донбассе обещают внедрять криптовалюты16:50
- Военное руководство НАТО и РФ встретятся впервые после аннексии Крыма16:35
- Украина не получит упрощенный визовый режим с Британией16:20
- Отказ от безвиза с Украиной: в Европе придумали хитрый ход16:03
- "Азовец" рассказал о том, как боевики в плену вырвали ему зубы15:40
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет