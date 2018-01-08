Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Мощный взрыв прогремел у метро: есть пострадавшие (ВИДЕО)

08.01.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мощный взрыв прогремел у метро: есть пострадавшие (ВИДЕО)

В жуткой трагедии пострадали люди

В воскресенье, 7 января, в столице Швеции недалеко от станции метро прогремел мощный взрыв.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, в результате происшествия пострадали случайные прохожие. Это произошло в районе Стокгольма Худдинге. 60-летний мужчина получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции метро Ворбю. Скорее всего, правоохранители имеют дело с ручной гранатой, передает Знай.

Пострадавшего срочно увезли в больницу. Также в результате происшествия серьезные ранения получила 45-летняя женщина, передает местный телеканал. В данный момент место происшествия оцепили правоохранители. К счастью, в этой истории обошлось без погибших.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Швеция, взрыв, метро
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх