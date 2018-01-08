Мощный взрыв прогремел у метро: есть пострадавшие (ВИДЕО)

08.01.2018 08:00

В жуткой трагедии пострадали люди

В воскресенье, 7 января, в столице Швеции недалеко от станции метро прогремел мощный взрыв.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, в результате происшествия пострадали случайные прохожие. Это произошло в районе Стокгольма Худдинге. 60-летний мужчина получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции метро Ворбю. Скорее всего, правоохранители имеют дело с ручной гранатой, передает Знай.

Пострадавшего срочно увезли в больницу. Также в результате происшествия серьезные ранения получила 45-летняя женщина, передает местный телеканал. В данный момент место происшествия оцепили правоохранители. К счастью, в этой истории обошлось без погибших.

Источник: https://from-ua.com