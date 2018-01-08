Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Президент Китая приказал военным готовиться к войне. ВИДЕО

08.01.2018 19:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Президент Китая приказал военным готовиться к войне. ВИДЕО

В эту среду в Китайской Народной Республике перед президентом страны выстроили тысячи солдат. Стоит отметить, что такого масштабного военно-политического события не было уже давно. Си Цзиньпин в своей речи заявил о необходимости срочно совершенствовать боевые возможности Китая, пишет planetanovosti.

Кроме того, солдатам лидер дал понять, что в любое время может поступить команда выйти на поле боя, нужно будет сражаться на смерть. Таким образом, военных уже сейчас морально подготавливают к грядущим событиям.

Всего на полигон для сухопутных войск вышло только семь тысяч солдат, однако заявления президента слышали в четырех тысячах военных базах. Речь вещалась в прямом эфире для всех подразделений: сухопутных, воздушных, морских и даже ракетных. Стоит отметить, что ракетная часть ранее была расформирована, однако в 2016 году её вновь восстановили. В общей мере сейчас на счету Китая числится порядка 2500 ракет различной дальности поражения.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, президент, война, Китай
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх