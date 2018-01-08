Президент Китая приказал военным готовиться к войне. ВИДЕО

08.01.2018 19:55

В эту среду в Китайской Народной Республике перед президентом страны выстроили тысячи солдат. Стоит отметить, что такого масштабного военно-политического события не было уже давно. Си Цзиньпин в своей речи заявил о необходимости срочно совершенствовать боевые возможности Китая, пишет planetanovosti.

Кроме того, солдатам лидер дал понять, что в любое время может поступить команда выйти на поле боя, нужно будет сражаться на смерть. Таким образом, военных уже сейчас морально подготавливают к грядущим событиям.

Всего на полигон для сухопутных войск вышло только семь тысяч солдат, однако заявления президента слышали в четырех тысячах военных базах. Речь вещалась в прямом эфире для всех подразделений: сухопутных, воздушных, морских и даже ракетных. Стоит отметить, что ракетная часть ранее была расформирована, однако в 2016 году её вновь восстановили. В общей мере сейчас на счету Китая числится порядка 2500 ракет различной дальности поражения.

Источник: https://from-ua.com