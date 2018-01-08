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Признан опасным: иранским первоклассникам запрещено учить английский язык
В Иране запретили преподавание английского языка в начальной школе из-за западной «культурной экспансии«
Чиновник минобразования республики Мехди Навид-Адхама рассказал, что высший руководитель страны Али Хосейни Хаменеи заявил, что раннее начало изучения английского открывает путь к западной «культурной экспансии».
«Преподавание английского в правительственных и неправительственных начальных школах по официальному расписанию нарушает законы и нормативы», – добавил Мехди Навид-Адхам, глава Высшего образовательного совета Ирана.
Зато недавно в Иране разблокировали Instagram. Иранские власти ограничили доступ к Instagram и Telegram в связи с массовыми протестами, проходившими в стране на минувшей неделе. Такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд телеграм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.
Напомним, что массовые протесты в Иране начались из-за недовольства населения экономической ситуацией в стране. Между тем в Тегеране официально заявили, что выступления против правительства сошли на нет. Задержали бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. Его должны поместить под домашний арест. Ахмадинежада задержали за поддержку и подстрекательство уличных протестов в Иране, которые вспыхнули в конце декабря. Экс-президент выступал с критикой действующей власти. Он заявлял, что новые власти Ирана игнорируют проблемы народа и ничего не знают про реалии общества.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Иран, английский, школа, запрет
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