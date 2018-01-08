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Сингапур запустит криптовалюту, которую можно добывать катаясь на велосипеде

08.01.2018 19:38
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Для реализации идеи компания намерена организовать запуск собственной криптомонеты под названием oCoin.

Сингапурский стартап запустит криптовалюту, которую можно будет майнить, катаясь на велосипеде.

Об этом говорится на сайте стартапа oBike.

Для реализации этой идеи компания намерена организовать запуск собственной криптомонеты под названием oCoin, которой можно будет оплачивать аренду велосипедов или совершать покупки у партнеров oBike.

Схема добычи oCoin будет довольно проста: чем дольше катаешься на велосипеде, тем больше криптовалюта будет майниться. Работать "вело-криптовалюта" будет на блокчейн-платформе TRON.

Будет ли новая монета представлена для торговли на крипто-биржах, как именно будет происходить ее майнинг и сколько один велосипед может заработать в день, пока неизвестно.

 

Источник: https://telegraf.com.ua 



Теги: Донбасс, Сингапур, валюта, велосипед
 
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