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У берегов Китая горит судно с нефтью: идет поиск 32 членов экипажа
Танкер Sanchi после столкновения с китайским грузовым судном продолжает вторые сутки гореть в Восточно-Китайском море.
Кроме того, сейчас продолжается поисковая операция членов экипажа. Напомним, столкновение нефтяного танкера с грузовым кораблем произошло 6 января, после чего судно, перевозившее иранскую нефть в Южную Корею, загорелось. Известно, что судно перевозило 136 тысяч тонн конденсата нефти, что эквивалентно 1 миллиону тонн сырой нефти. В результате происшествия 32 члена экипажа пропали без вести. При этом 21 члена экипажа китайского грузового судна удалось спасти.
Отмечается, что во время поисково-спасательных работ было найдено тело одного из членов экипажа иранского судна. Оно было отправлено в Шанхай на опознание. Также, спасатели уже вторые сутки пытаются ликвидировать пожар на борту танкера.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Китай, нефть, пожар
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