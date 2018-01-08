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В Берлине заключенный сбежал из тюрьмы, но позже вернулся обратно

08.01.2018 09:31
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В Берлине заключенный сбежал из тюрьмы, но позже вернулся обратно

Заключенный, отбывающий наказание за убийство сбежал из берлинской тюрьмы «Тегель». Об этом информирует Bild.

Отмечается, что мужчина средних лет проходил «социальную терапию» и мог покидать место заключения на время рабочего дня.

Он должен был вернуться поздно вечером 6 января, но написал своему опекуну сообщение, что возвращаться не собирается.

Сотрудник тюрьмы подождал час, после этого поднял по тревоге полицейских.

Однако арестант сам вернулся в исправительное учреждение 7 января около 14.00. Сообщается, что он был трезвым. Чем занимался узник во время самовольного отсутствия, неизвестно.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Берлин, тюрьма
 
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