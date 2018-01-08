В Берлине заключенный сбежал из тюрьмы, но позже вернулся обратно

08.01.2018 09:31

Заключенный, отбывающий наказание за убийство сбежал из берлинской тюрьмы «Тегель». Об этом информирует Bild.

Отмечается, что мужчина средних лет проходил «социальную терапию» и мог покидать место заключения на время рабочего дня.

Он должен был вернуться поздно вечером 6 января, но написал своему опекуну сообщение, что возвращаться не собирается.

Сотрудник тюрьмы подождал час, после этого поднял по тревоге полицейских.

Однако арестант сам вернулся в исправительное учреждение 7 января около 14.00. Сообщается, что он был трезвым. Чем занимался узник во время самовольного отсутствия, неизвестно.

Источник: http://zi.dn.ua