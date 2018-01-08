В Израиле заставили похудеть толстых ежиков

08.01.2018 08:30

Любители животных обнаружили на улице Израиля ежей, которые настолько растолстели, что не могли свернуться в клубок, а просто валялись на асфальте. Об этом информирует Reuters.

Затем страдающих ожирением животных принесли к ветеринару, который приписал им строгую диету.

Врачи предполагают, что ежики поправились из-за того, что пристрастились к корму для бездомных собак и кошек, которые люди часто оставляют возле дома.

Один из ежей, которому дали кличку Шерман, при поступлении в зооклинику весил 1,6 кг, что в два раза превышает норму. За два месяца он сбросил 120 граммов, соблюдая правильный рацион и двигательную активность.

Ожидается, что Шермана и других ежиков уже летом выпустят на волю.

Источник: http://zi.dn.ua