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В РФ горит высотка, сотни людей в опасности: кадры ЧП
В одном из городов России 130 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном жилом доме
В понедельник, 8 января, в Тюмени на улице Ткацкий проезд, 6 вспыхнул пожар в девятиэтажном общежитии.
Весь дом полыхает, как свеча. Пламя охватило здание мгновенно, так как горит утеплитель на фасаде здания.
«Горит утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров», — сообщают в российских СМИ.
По предварительной информации, горит одна из квартир, кровля и пластиковая обшивка здания с первого по седьмой этажи.
Спасатели эвакуировали 138 человек. 25 из них пожарные спасли из огня, в том числе троих детей.
В тушении пожара задействованы 82 человека личного состава и 29 единиц спецтехники. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Источник: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, пожар, эвакуация
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