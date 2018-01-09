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Названа причина смерти бывшего мужа Тимошенко

09.01.2018 15:10
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Названа причина смерти бывшего мужа Тимошенко

Известный рокер Шон Карр, который в свое время был мужем дочери лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко – Евгении, умер от внутреннего кровотечения, передает Телеканал новостей «24».
Об этом сообщил близкий друг Карра Дэвис МакРобб. "У Шона долгое время были проблемы со здоровьем. Он умер в клинике", – отметил он.
Кроме того МакРобб добавил, что урну с прахом Карра его дочь Чарли привезет в Великобританию, и уже там определят дату поминок. "Кремируют его в Праге", – подчеркнул друг музыканта.
Напомним, британец Шон Карр женился на дочери Юлии Тимошенко Евгении 1 октября 2005 года. Это был второй брак для музыканта. До этого Шон Карр перебрался в Украину, где и создал группу Death Valley Screamers. Расстались Шон Карр и Евгения в марте 2012 года. После этого музыкант женился в третий раз и переехал жить в Прагу.
Умер Шон Карр во сне около 10 часов 8 января.



Теги: причины, смерть, Шон Карр, Тимошенко
 
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