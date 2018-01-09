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В Китае построили самый длинный морской мост в мире

09.01.2018 14:24
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В Китае построили самый длинный морской мост в мире

В 2018 году будет введен в эксплуатацию самый длинный мост в мире через море, который соединяет Гонконг, Макао и Чжухай, сообщает zi.dn.ua.

Длина сооружения 55 км, из которых 38 км приходится непосредственно на различные участки мостов. Помимо них имеется подводный тоннель длиной почти 7км и искусственные острова. Протяженность основного моста составляет почти 30 км, для движения автотранспорта здесь предусмотрены по три полосы в каждом направлении.

Строительство велось с 2009 года, при этом учитывались экологические требования, дабы не навредить морской фауне региона. Тоннель и участки с вантовыми мостами были сооружены для того, чтобы обеспечить проход крупнотоннажных морских судов.

Возведением моста занималась China Communications Construction Co., строительство обошлось примерно в 11 млрд долларов.

Основные работы были завершены еще в июле 2017 года, и ожидалось, что движение по мосту будет запущено до конца года. Однако все еще продолжается согласование механизмов осуществления пограничного контроля - Гонконг и Макао, хотя и входят в состав КНР, но являются специальными административными единицами.

Примечательно, что на сегодняшний день Китай удерживает лидерство по строительству самых длинных в мире мостовых сооружений.



Теги: Донбасс, Китай, строительство, море, мост, тоннель
 
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