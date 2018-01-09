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В Сахаре выпало 40 см снега

09.01.2018 15:00
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В Сахаре выпало 40 см снега

В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег. Об этом сообщает TSA-Алжир, передает УНН.
Сообщается, что снег выпал в воскресенье 7 января в алжирском городе Айн-Сефра. Снегопад начался рано утром, всего выпало около 40 см снега.
Примерно в 17:00 снег начал таять. В городе Айн-Сефра, расположенном на севере пустыни, в январе средняя температура составляет 6-12 градусов тепла.
Также отмечено, что за последние 37 лет снег в Сахаре выпадает уже в четвертый раз. Фото редкого природного явления опубликовал в своем Facebook местный фотограф Карим Бушетата.
Напомним, в декабре 2016 года на Сахаре уже выпадал снег. Тогда наиболее интенсивный снежный покров также наблюдался в городке Айн Сефра.



Теги: Алжир, снег, Сахара
 
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