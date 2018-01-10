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Армию России скосила эпидемия, в больницах сотни солдат
В больницах Ленинградской области в РФ не хватает мест — призывники массово слегли с вирусной пневмонией
По информации СМИ, которые ссылаются на военных, в день с таким диагнозом приходили по 8-10 человек. Всего с конца ноября были госпитализированы 996 человек.
В больницах не хватает мест, а военным приходится отказаться от вызова медиков, чтобы скрыть информацию о количестве зараженных.
Военное командование не признает эпидемии. За первую неделю 2018 года в 442-й окружной военный клинический госпиталь имени Соловьева на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге были доставлены 70 военнослужащих. С 15 до 31 декабря — 293 контрактника. У большей части больных выявили пневмонию.
«В казарме все кашляют. Отвозят в госпиталь только тех, у кого поднимается температура. Но даже если решили увезти, то санитарную машину еще дождаться надо, нас не скорыми везут. Здесь из разных частей лежат — и танкисты, и мотострелки», — сообщил один из призывников.
Родители считают, что в казармах разгорелась эпидемия вирусной пневмонии, а их детей увозят в больницы только когда их состояние становится критическим.
«28 числа у многих солдат температура доходила до 39 градусов. Врача в части нет, только фельдшер. Меры не принимаются до последнего. Людей увозят в больницу только тогда, когда состояние становится критическим. Например, у одного из солдат произошел судорожный припадок», — сообщила мать одного из госпитализированных.
Согласно заявлению пресс-службы Западного военного округа, «ни о каком массовом заболевании не может быть и речи». В ведомстве оправдывались, что якобы общее количество госпитализированных с заболеваниями органов дыхания не превышает 1% от списочного состава подразделений.
Напомним, в киевской детской инфекционной больнице с диагнозом «корь» лечатся дети, которые посещали цирк «Кобзов». Уже 16 детей находятся в Детской инфекционной больнице Киева с корью.
Напомним, во Франции, Швейцарии, Испании, Нидерландах и Турции — эпидемия гриппа. В частности, во Франции, где за последнюю неделю декабря заболеваемость выросла на 80%, за два последних месяца умер 31 человек.
Источник: Politeka, 47news
Теги: Россия, Донбасс, пневмония, эпидемия, солдаты
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