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Глава Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном. И вот почему
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на высшем уровне. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Сеуле, передает 112-Украина со ссылкой на телеканал NHK.
"Я готов провести встречу на высшем уровне, при условии, что она будет способствовать решению ядерной проблемы и возобновлению межкорейских отношений", – отметил он.
Глава Южной Кореи подчеркнул, что смысл проводить переговоры есть, если "условия будут удовлетворены, а результаты гарантированы".
Напомним, 9 января между Пхеньяном и Сеулом впервые за последние два года прошли переговоры. Они прошли на границе двух стран, в демилитаризованной зоне в селе Пханмунджом. По итогам переговоров КНДР объявила о намерении отправить своих спортсменов, команду поддержки и делегацию чиновников на Зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Сеул допустил временное снятие санкций с Пхеньяна на время проведения Олимпиады.
Также страны договорились возобновить переговоры по военным вопросам. Сеул решил прекратить действия, которые могут обострить напряжение на Корейском полуострове, и возобновить диалог с Пхеньяном. По словам заместителя министра объединения Южной Кореи Чун Хэ Сона, это должно обеспечить мир в данном регионе и привести к денуклеаризации КНДР.
Теги: Донбасс, Северная Корея, Южная Корея, Ким Чен Ын
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