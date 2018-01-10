Глава Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном. И вот почему

10.01.2018 10:18

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на высшем уровне. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Сеуле, передает 112-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

"Я готов провести встречу на высшем уровне, при условии, что она будет способствовать решению ядерной проблемы и возобновлению межкорейских отношений", – отметил он.

Глава Южной Кореи подчеркнул, что смысл проводить переговоры есть, если "условия будут удовлетворены, а результаты гарантированы".

Напомним, 9 января между Пхеньяном и Сеулом впервые за последние два года прошли переговоры. Они прошли на границе двух стран, в демилитаризованной зоне в селе Пханмунджом. По итогам переговоров КНДР объявила о намерении отправить своих спортсменов, команду поддержки и делегацию чиновников на Зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Сеул допустил временное снятие санкций с Пхеньяна на время проведения Олимпиады.

Также страны договорились возобновить переговоры по военным вопросам. Сеул решил прекратить действия, которые могут обострить напряжение на Корейском полуострове, и возобновить диалог с Пхеньяном. По словам заместителя министра объединения Южной Кореи Чун Хэ Сона, это должно обеспечить мир в данном регионе и привести к денуклеаризации КНДР.