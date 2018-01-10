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"Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства

10.01.2018 17:30
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"Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства

Отстраненный от должности президента Молдовы Игорь Додон пригрозил правительству и парламентскому большинству массовыми протестами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".

Додон назвал сложившуюся ситуацию в некогда возглавляемой им республике "нарушением принципов демократии и правового государства" и окрестил новое правительство "нелегитимным". В связи с этим он заявил, что "оставляет за собой право обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения конституционных нарушений и беззакония". "Имейте в виду, господа из правительства и парламентского большинства, граждане все видят и все понимают, чем более антисоциальным и антигосударственным будет ваше нынешнее поведение, тем болезненнее будет удар. Молитесь, чтобы получить этот удар на парламентских выборах, а не до того", – отметил Додон. Вдобавок он подчеркнул, что у любого терпения есть предел.

Однако, несмотря на это, он все же попросил жителей Молдовы пока избегать эмоций. Напомним, как сообщал "Диалог.UA", во вторник, 2 декабря, Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. Причиной тому стал его повторный отказ ставить свою подпись под указом о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве Павла Филиппа.



Теги: политика, Донбасс, Молдова
 
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