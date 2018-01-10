Президент забыл слова гимна, появилось видео

10.01.2018 08:37

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опозорился во время исполнения государственного гимна.

Соответствующее видео появилось на телеканале Youtube.

Так, на самих кадрах видно, что Трамп во время исполнения гимна похлопывает себя по груди, а сам текст под названием «Знамя, усыпанное звездами» поет невпопад. Следует уточнить, что инцидент произошел во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте.

Трамп решил встать посреди военных, в то время как хор исполнял песню. По мнению пользователей интернет-сети, Трамп выглядел неуверенно, словно не всегда «попадал» в слова.

Источник: https://from-ua.com