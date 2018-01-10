Последние новости раздела
- Украина прорывается в Европу, реформируется и воюет19:10
- "Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства 17:30
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
- В Молдове запретили трансляцию российских новостей14:30
- Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия13:36
- В США снимет санкции с России? Тиллерсон выдвинул Путину ряд условий 12:39
- Умер легендарный советский актер-красавец12:09
Президент забыл слова гимна, появилось видео
10.01.2018 08:37
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опозорился во время исполнения государственного гимна.
Соответствующее видео появилось на телеканале Youtube.
Так, на самих кадрах видно, что Трамп во время исполнения гимна похлопывает себя по груди, а сам текст под названием «Знамя, усыпанное звездами» поет невпопад. Следует уточнить, что инцидент произошел во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте.
Трамп решил встать посреди военных, в то время как хор исполнял песню. По мнению пользователей интернет-сети, Трамп выглядел неуверенно, словно не всегда «попадал» в слова.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, президент, Дональд Трамп, гимн
Читайте также:
- Непередбачуваний Трамп: республіканці знайшли наступника
- Крутое пике Трампа: лидер США назвал виновных
- Нове турне Трампа: відомий дипломат «розшифрував» маршрут президента США
- “Відьми” молять про смерть президента
- Он уничтожит нас всех: в сети набирает обороты петиция против Трампа
- Трамп "сдал" Украину в обмен на услуги российских хакеров – СМИ
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения11:53
- Потери боевиков на Донбассе: появились подробности10:56
- Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко10:38
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт08:52
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы18:22
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- "Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства 17:30
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- В Карпатах сошло несколько снежных лавин16:53
- Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться16:38
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018