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В Молдове запретили трансляцию российских новостей

10.01.2018 14:30
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В Молдове запретили трансляцию российских новостей

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписал закон, запрещающий ретрансляцию в стране российских новостей и информационно-аналитических программ, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Председатель законодательного органа сделал это вместо известного пророссийской риторикой президента Игоря Додона, ранее отказавшегося промульгировать документ, и с разрешения Конституционного суда Молдовы.
Согласно новому закону, новости, транслируемые молдавскими теле- и радиовещателями, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). За нарушение этого требования предусмотрены штрафы.



Теги: Россия, Молдова, новости, запрет
 
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