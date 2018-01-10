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В Молдове запретили трансляцию российских новостей
10.01.2018 14:30
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписал закон, запрещающий ретрансляцию в стране российских новостей и информационно-аналитических программ, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Председатель законодательного органа сделал это вместо известного пророссийской риторикой президента Игоря Додона, ранее отказавшегося промульгировать документ, и с разрешения Конституционного суда Молдовы.
Согласно новому закону, новости, транслируемые молдавскими теле- и радиовещателями, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). За нарушение этого требования предусмотрены штрафы.
Теги: Россия, Молдова, новости, запрет
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