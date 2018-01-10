В США снимет санкции с России? Тиллерсон выдвинул Путину ряд условий

10.01.2018 12:39

С России снимут санкции только в том случае, когда будет полностью решен украинский вопрос. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает "Диалог.UA".

По его словам, пока российские войска не покинут Донбасс и Крым не вернется под юрисдикцию Украины, ограничительные меры в отношении РФ сохранят свою силу. "Вся архитектура санкций основана на агрессии РФ против Украины. Я хочу сказать, что первые санкции против России были введены в связи с захватом Крыма, а затем они постепенно усиливались.

Поэтому пока этот вопрос не решится, санкции не снимут", - сказал госсекретарь. Кроме того, Тиллерсон подчеркнул, если Кремль пойдет на обострение ситуации на востоке Украины, санкции лишь усилятся. Он добавил, что сейчас очень важно добиться снижения уровня насилия и соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, в случае выполнения Россией всех условий минских договоренностей американские власти снимут только часть санкций.





