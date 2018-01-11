- США в ОБСЕ объяснили как закончить войну на Донбассе16:41
- Замість Javelin: Штати нададуть Україні ракетні комплекси, яким майже 50 років. ВИДЕО16:23
- Javelin не будут отправлять на Донбасс: важная деталь о предоставлении оружия Украине15:57
- Ахметов задолжал кипрской компании 760 миллионов долларов за "Укртелеком"14:22
- В России подготовили очередную подлость для украинцев из Крыма09:36
- Еврокомиссия не даст Украине транш в 600 миллионов евро – не выполнены поставленные условия09:02
- В Украину ездить опасно! Власти США советуют своим гражданам ездить в Украину с осторожностью08:32
- МИД Германии предложил начать отменять санкции по отношению к России08:26
- Украина прорывается в Европу, реформируется и воюет19:10
- "Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства 17:30
МИД Германии предложил начать отменять санкции по отношению к России
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением о том, что ЕС должен начать поэтапно отменять санкции против России при длительном перемирии на Востоке Украины. Об этом он сказал во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине, сообщает 112 с ссылкой на DW.
"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - сказал Габриэль.
Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности". В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.
Напомним, что экономические санкции против России были введены из-за её агрессии в Украине в 2014 году, а в марте 2015 года возможную отмену санкций привязали к выполнению Минских соглашений. Ожидалось, что процесс продлится до конца 2015 года. Поскольку заметного прогресса в выполнении договоренностей не наблюдалось, лидеры ЕС неоднократно принимали решение о продлении санкций еще на полгода. В последний раз - до конца июля текущего года. Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.
Теги: Россия, Донбасс, Германия, отмена, санкции
- Петербург проводил Тимощука в Германию
- О чем договорились Меркель и Путин по телефону
- Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Германии, вплоть до свержения Меркель
- Германия предъявила претензии России в создании нестабильности и разжигании конфликтов в Европе
- Города-побратимы Донецка. А в чем родство?
- Глава МИД Великобритании отменил визит в Россию из-за событий в Сирии
- "Работали на Украину": террористы "ЛНР" показали кадры с допросом задержанных в Луганске сотрудников международной организации19:08
- С флагом Украины произошел инцидент в Мариуполе18:53
- Эта война - последняя: главарь "ДНР" разразился угрозами в адрес Украины. ВИДЕО18:50
- Южная Осетия снабдит «ДНР» оружием17:51
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии17:33
- Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией17:01
- "ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями14:57
- Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии14:43
- Изменено расписание нового поезда на Донбассе14:27
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС14:05
- "Работали на Украину": террористы "ЛНР" показали кадры с допросом задержанных в Луганске сотрудников международной организации19:08
- С флагом Украины произошел инцидент в Мариуполе18:53
- Эта война - последняя: главарь "ДНР" разразился угрозами в адрес Украины. ВИДЕО18:50
- Кремль в украинском эфире: в Нацсовете сделали важное заявление18:37
- Порошенко в ужасе: СМИ показали правду о том, что на самом деле украинцы думают о нем и о Януковиче. ВИДЕО18:22
- Южная Осетия снабдит «ДНР» оружием17:51
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии17:33
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией17:01
- США в ОБСЕ объяснили как закончить войну на Донбассе16:41
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?09:13
- 11 января: Какой сегодня праздник09:08
- Машины разогревать зимой опасно — эксперт08:55
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями
- ВАЖНО! Ситуация с ПриватБанком: какая угроза для клиентов