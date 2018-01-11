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МИД Германии предложил начать отменять санкции по отношению к России

11.01.2018 08:26
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МИД Германии предложил начать отменять санкции по отношению к России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением о том, что ЕС должен начать поэтапно отменять санкции против России при длительном перемирии на Востоке Украины. Об этом он сказал во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине, сообщает 112 с ссылкой на DW.
"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - сказал Габриэль.
Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности". В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.
Напомним, что экономические санкции против России были введены из-за её агрессии в Украине в 2014 году, а в марте 2015 года возможную отмену санкций привязали к выполнению Минских соглашений. Ожидалось, что процесс продлится до конца 2015 года. Поскольку заметного прогресса в выполнении договоренностей не наблюдалось, лидеры ЕС неоднократно принимали решение о продлении санкций еще на полгода. В последний раз - до конца июля текущего года. Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.



Теги: Россия, Донбасс, Германия, отмена, санкции
 
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