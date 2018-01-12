Экипаж аргентинской подлодки San Juan погиб мгновенно – доклад

12.01.2018 13:54

В американской военно-морской разведке пришли к выводу, что корпус подводной лодки San Juan под давлением океанических вод был полностью разрушен в течение 40 миллисекунд, что вдвое меньше минимума, необходимого человеку для осознания происходящего. 44 члена экипажа пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки San Juan погибли мгновенно. Об этом говорится в докладе разведуправления ВМС США, сообщает телеканал Telesur, передает gordonua.com.

В докладе говорится, что субмарина затонула со скоростью примерно 10–13 узлов (18–24 км/ч).

В разведке считают, что акустический сигнал, зафиксированный в районе крушения подлодки 15 ноября 2017 года, был звуком взрыва внутри судна на глубине 388 метров. По мощности он был равен 5,7 тонны в тротиловом эквиваленте.

Как отметили составители отчета, взрыв был звуком разрушения корпуса San Juan под давлением океанических вод, которые проникали внутрь судна со скоростью около 3000 км/ч.

В американской военно-морской разведке пришли к выводу, что с учетом указанных обстоятельств корпус лодки был полностью разрушен в течение 40 миллисекунд (четыре сотых секунды), что вдвое меньше минимума, необходимого человеку для осознания происходящего.

Телеканал отмечает, что в ВМС Аргентины пока не комментировали изложенную в докладе информацию.

О потере связи с San Juan, на борту которой находились 44 человека, в ВМС Аргентины сообщили 17 ноября. Подлодка шла из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны.

19 ноября ВМС Аргентины сообщили, что получили семь сигналов с субмарины. Они длились от четырех до 36 секунд. Контакт установить не удалось.

22 ноября издание Clarin написало, что самолет ВВС США во время поисков аргентинской подлодки обнаружил большой "металлический объект".

23 ноября представитель военно-морских сил страны Энрике Бальби сообщил, что в районе исчезновения аргентинской подводной лодки San Juan было зафиксировано "аномальное, неядерное, мощное и короткое событие".

1 декабря Аргентина прекратила операцию по спасению 44 моряков пропавшей подводной лодки San Juan и начала операцию по поиску самой субмарины.

San Juan построили в Германии, в состав ВМС Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.