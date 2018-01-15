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Эвакуация на Филиппинах: более 9 тыс. человек покинули свои дома

15.01.2018 11:12
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Эвакуация на Филиппинах: более 9 тыс. человек покинули свои дома

Более 9 тысяч человек эвакуировали с территории вокруг самого активного вулкана Филиппин, после того, как в понедельник из кратера начала течь лава, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии увеличил уровень опасности для вулкана Майон вечером в воскресенье до трех по пятибалльной шкале, что свидетельствует о повышенной опасности извержения.

Лава растеклась по крайней мере на полкилометра вниз по склону от кратера, а в понедельник утром над серединой склона появилась облачность, сообщили в институте.

Представитель службы экстренной помощи провинции Албай Седрик Дап сказал, что по крайней мере 9 тысяч человек были перемещены из районов повышенного риска в ходе эвакуации.

Напомним, почти 600 жителей острова Кадовар в Папуа-Новой Гвинее были эвакуированы на соседние острова в связи с активизацией вулкана Кадовар.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Филиппины, вулкан, эвакуация
 
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