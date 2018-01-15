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Не могу перестать смотреть: сеть поразил «гадюшник» Трампа
Пользователей интернет-сети покорило видеозапись, на которой видно, как один из отелей президента США Дональда Трампа превратили в «гадюшник»
Так, по мнению некоторых из них, авторам идеи необходимо дать медаль за отвагу.
«Спасибо. Вы великолепны в своем деле», «Да, это действительно впечатляет», «Это гениально. Вам необходимо дать медаль за отвагу», «в следующий раз попробуйте обыграть светлые волосы Трампа», «Это настолько крутое видео, что я не могу перестать его смотреть», — пишут они.
Обратим внимание, что помимо надписей, большая часть пользователей интернет-сети сбросила под видеозапись разные анимации, на которых аплодируют люди.
Напомним, огромная световая проекция слова «гадюшник» в ночь на воскресенье, 15 января, появилась над входом в отель Trump International Hotel. Видео опубликовал в сети основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который ранее уже проектировал на отель фразы с критикой президента США Дональда Трампа.
На записи видно, что над входом в отель появлялись несколько фраз, которые сменяли друг друга. Помимо слова «гадюшник», авторы надписей разместили над входом проекцию со словами: «президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США».
Источник: Politeka
Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп
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