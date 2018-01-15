Пытались убить с одного удара: в школе жестокая резня, на детей напали с ножами

15.01.2018 12:15

Жестокая поножовщина с пострадавшими в школе произошла в российской Перми

Инцидент случился в учебном заведении на улице Крупской

По одной из версий, на школу напали двое мужчин в масках и с ножами, а после нападения в школе начался пожар. Напавшие на школу в Перми целенаправлены били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара.

По другой, это была драка между двумя учениками, в которой оба использовали ножи. Другие учащиеся попытались разнять дерущихся.

Как стало известно, двое учеников решили выяснить отношения в стенах школы в Перми. Среди раненых как сами дерущиеся, так и те, кто пытался помешать поножовщине, в частности и учитель. У него серьезное ножевое ранение в шею.

Позже стало известно, что один из двоих учеников, которые устроили поножовщину в школе в Перми, задержан.

Официальные данные министерства здравоохранения Прикамья о количестве пострадавших: в школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребенок 16 лет с ранениями шеи в тяжелом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. Пострадавшую учительницу в данный момент оперируют.

Другие СМИ пишут, что пострадавших уже 11.

Также появилась информация, что зачинщиком потасовки является 16-летний бывший ученик Лев Пиджаков. Он был задержан и сразу же доставлен в больницу. Однако, документов у Льва при себе не было, его личность была записана с его слов. Полиция подозревает, что фамилия Пиджаков — вымышленная.

По материалам российских СМИ.

Источник: https://politeka.net