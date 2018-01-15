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СМИ: Число жертв двойного теракта в Багдаде выросло до 100 человек

15.01.2018 12:30
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СМИ: Число жертв двойного теракта в Багдаде выросло до 100 человек

Около 100 человек пострадали в результате двойного теракта, совершенного смертниками в центре Багдада, сообщил местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в полиции, передает РИА Новости.

"Список погибших и раненых при двойном подрыве смертников, целью которых стала группа рабочих в районе площади Тайран (площадь Авиации — ред.) в центре Багдада, остановился на 26 погибших и 95 раненых", — сообщил источник.

Он отметил, что пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, и район на некоторое время был оцеплен.

МВД Ирака ранее заявило, что теракт утром в понедельник совершили два смертника при помощи поясов со взрывчаткой, в результате чего погибли 16 и пострадали 65 человек.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сообщил о победном завершении войны в стране против террористической группировки ИГ*.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Багдад, теракт
 
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